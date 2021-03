L’Ema, l’agenzia europea del farmaco, rende noto di aver avviato la valutazione del vaccino russo Sputnik V. Una valutazione che dovrebbe procedere abbastanza speditamente come scrive la stessa Ema in una nota:«Sebbene l’Ema non sia in grado di prevedere le tempistiche generali, dovrebbe richiedere meno tempo del solito per valutare un’eventuale domanda a causa del lavoro svolto durante la revisione progressiva». Nel comunicato si specifica anche che a presentare domanda per l’Ue è stata la filiale tedesca del gruppo farmaceutico russo R-Pharm. L’agenzia darà notizia quando sarà presentata la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio per il vaccino.