Sportello ascolto giovani, in Ciociaria sostegno agli adolescenti

È attivo presso il Centro di Formazione professionale di Ferentino dell’Azienda speciale Frosinone Formazione e Lavoro e presso quello di Isola del Liri, il progetto “Spazio Giovani – Colora la tua vita”. Si tratta di uno sportello d’ascolto dove i ragazzi possono affrontare problematiche legate al rapporto con i pari o rispetto al contesto scolastico, sociale e familiare nel quale vivono. Nello sportello operano professionisti del settore, con l’obiettivo primario di sostenere gli adolescenti, con particolare attenzione al ruolo di studente, ma anche più in generale attraverso la presenza di uno spazio di ascolto individuale. Lo studente, attraverso il colloquio con i professionisti presenti, ma anche attraverso tecniche legate per esempio all’art counseling, è accompagnato in un percorso di comprensione e gestione delle problematiche, per cercare di affrontarle al meglio e promuovere benessere e creatività, riducendo il disagio. Lo sportello è presente direttamente all’interno dei Cfp, dunque dentro l’ambiente di vita dello studente. E i dati sull’utilizzo, sul risultato e sull’apprezzamento che sta avendo tra la popolazione scolastica dei Cfp interessati, sono molto lusinghieri. “Oggi – spiegano dall’Azienda Speciale Frosinone Formazione e Lavoro – gli adolescenti e i giovani hanno spesso paura di sbagliare. I genitori, gli educatori, il personale scolastico devono aiutarli a trasformare la paura di volare in gioia di spiccare il volo, attraverso la capacità di imparare a volersi bene. Il progetto “Spazio giovani – Colora la tua vita” è uno strumento per raggiungere tale obiettivo, utilizzando il lavoro di personale specializzato. Nello sportello ogni ragazzo può trovare uno spazio nel quale trattare i problemi che vive, affrontarli e provare a cercare soluzioni finalizzate al raggiungimento del benessere individuale”. L’obiettivo dell’Azienda speciale FFL è quello di implementare il progetto e lo sportello in tutte le sedi dei Cfp.

Redazione Digital