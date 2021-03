“E’ quanto chiedemmo come impegno (mantenuto…) al presidente del consiglio regionale Mauro Buschini, nel forum sport organizzato in remoto dalla segreteria provinciale del PD lo scorso 26 Febbraio, consapevoli che nessun contributo può e potrà realmente risarcire dalle ingenti perdite economiche l’intero comparto sportivo del nostro territorio colpito dalla pandemia, ma il riscontro regionale odierno è davvero importante e meritevole di attenzione – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – La Regione Lazio ha dato infatti un grande segnale al mondo dello sport, stanziando ulteriori risorse per il settore per una cifra complessiva pari ad 1 milione e 200 mila euro a disposizione delle Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche. Quale delegato provinciale alle politiche sportive per il PD, sono soddisfatto per l’importante impegno economico assunto dalla nostra Regione a sostegno di un comparto duramente colpito ricordando, in aggiunta, anche il sostegno varato per i collaboratori sportivi che hanno chiuso l’annualità 2020 con un reddito inferiore a 26 mila euro. Segnali importanti dunque per i numerosissimi operatori sportivi del nostro territorio, convinto che pur nelle difficoltà legate alla pandemia l’Ente Regionale sta dando risposte concrete”.

Redazione Digital