In questo periodo di lento e costante ritorno alla normalità gli spazi verdi dove passare ore in tranquillità respirando aria pulita sono presi d’assalto soprattutto nel fine settimana cosi come avvenuto, ancora una volta, al Bosco di Paliano sabato e domenica. In questa immensa area boschiva di oltre 30 ettari, raggiungibile con pochi minuti d’auto sia da Roma che da Frosinone (basta uscire al casello di Colleferro sulla A1 e dopo pochi chilometri si raggiunge la destinazione) c’è il giusto mix tra la tranquillità e le attività motorie – ricreative per tenersi in forma.

Anche per il prossimo fine settimana, l’ultimo di maggio e nel giorno del 2 Giugno della Festa della Repubblica, non mancheranno le cose da fare ed addirittura ci si potrà immergere nel silenzio assoluto degli alberi secolari per fare sport, fare meditazione, partecipare al gioco sul percorso avventura, assistere al magico spettacolo della falconeria e fotografare la natura con dei professionisti al fianco. Inoltre, si potrà tirare le frecce con l’arco, divertirsi su giochi di legno e giocare a pallone in un campetto al fresco.

Redazione Digital