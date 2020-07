“A Veroli, in Borgo Santa Croce, appartamento completamente indipendente e finemente ristrutturato in vendita. Immobile risalente al XVII secolo, circa 100 mq si sviluppa su un livello con accesso diretto dalla strada, è composto da ampio ingresso con soggiorno, cucina, due stanze da letto, due bagni, un balcone con vista panoramica sulla valle del fiume Sacco e cantina. Tutte le stanze sono arredate e nella ristrutturazione è stato impiegato materiale d’epoca. L’immobile si presta, anche, per uso investimento come casa vacanza in quanto il territorio della città ricca di storia comprende anche zone montane (prato di Campoli con vette che superano i 2000 metri slm e direttamente confinanti con il parco nazionale d’Abruzzo), l’Abbazia di Casamari e la vicina Certosa di Trisulti. Per info contattare il numero 3455668888”.







Redazione Digital