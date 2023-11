Spopola la pizza con miele e salame, “Dolce e salato è una specialità”

Si chiama Natalie Ludwig ed è la tiktoker appassionata di cucina e creatrice di contenuti online che sta cercando di lanciare un nuovo trend sia food sia social:il miele sulla pizza. Definisce questa strana combo come «divina», e aggiunge: «Il miele sulla pizza è di classe». Ma è bastato poco per far dividere la Rete. Ai «Devo provarlo» e «Interessante», si sono subito aggiunti i tantissimi utenti di TikTok che stanno subissando la creatrice di questo «Frankenstein culinario» con categorici «No» e«Nemmeno per sogno» fino ad arrivare a un secco «Crimine!». Tutto è iniziato quando Natalie Ludwig, che su TikTok è molto attiva con un profilo chiamato EatsByNat, ha pubblicato un video in cui mostra come gustarsi una fetta di pizza cosparsa di miele d’acacia. Il video è corredato da una didascalia in cui scrive: «Honey on pizza is elite». E mentre intingeva la sua fetta di pizza pepperoni (così in America viene definita la pizza con sopra il salame, perché «pepperoni» è una varietà di salame prodotta negli Stati Uniti e in Canada, un insaccato fatto con carne di maiale e di manzo) ha detto ai suoi follower: «Per favore, andate a provare il miele sulla vostra pizza. Il miele e la pizza sono davvero una buona combinazione. È dolce e salato. È così divino». A quel punto parecchi utenti l’hanno presa in parola, come l’account Rissespbcup che, assaggiando la novità, ha commentato: «Miele sulla pizza! Avete mai provato prima? Mi stavo perdendo qualcosa. Di grosso!». In più Ludwig ha provato a lanciare l’hashtag #honeyonpizza. Ma quello nelle intenzioni dell’ideatrice doveva diventare un food trend stenta a decollare. E due dei pilastri dell’alimentazione, pizza e miele, sembrano essere salvi. E nonostante qualche audace follower abbia provato la particolare combinazione e altri lodano i creatori di contenuti che si inerpicano su strade poco battute dagli altri, l’account della sperimentatrice food, EatsByNat, è stato letteralmente invaso di commenti, con molte parole di disapprovazione, stroncando la suggestione di questa creatrice di contenuti food, tacciandola di essere semmai una creatrice di crimini contro la cucina. E sotto ai vari commenti al video di Natalie, c’è anche chi si appella agli unici che potrebbero benedire o cassare qualcosa a tema pizza: «Ci sono italiani qui in mezzo? Vogliamo sapere se loro approvano!». Difficile. corriere.it