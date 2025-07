Spogliate prendono il sole davanti ai bambini, le madri le fanno scappare

Non è una spiaggia per nudisti, ma c’erano. Tre donne, due completamente nude e una in topless, vivevano tranquillamente la loro giornata di mare a Torre Borraco, Marina di Manduria, sul litorale orientale di Taranto, non immaginando che avrebbero suscitato reazioni dapprima tiepidamente curiose e progressivamente sempre più acide da parte delle mamme con bambini che affollavano quel pezzo di spiaggia molto frequentato.

Il disagio, secondo quanto riporta La Voce di Manduria, è cresciuto con il passare del tempo nella più completa indifferenza dei tre uomini che accompagnavano le nudiste. Queste non si limitavano ad abbronzarsi distese sulla sabbia ma, addirittura, andavano e venivano dal mare. In breve tempo la tensione è salita ed ha prodotto il crearsi di capannelli tra i quali molti armati di telefonino e apparentemente disinteressati alla presenza delle tre nudiste. L’inquietudine sì è trasformata in protesta che ha dato voce ad alcune mamme che hanno perentoriamente invitato le altre a coprirsi. Ma l’invito è stato vano ancora per qualche tempo fino a quando, nel primo pomeriggio e con toni sempre più accesi, l’esortazione è diventata così pesante che le due nudiste hanno capitolato mettendosi in topless e facendo così sopire l’indignazione. corriere.it