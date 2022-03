“Spione” picchiato nel bagno della scuola, “Ora la paghi”

«Hai fatto la spia, ora la paghi». Così due quindicenni di una scuola media di Firenze hanno aggredito un loro compagno più piccolo, trascinandolo in bagno e picchiandolo con calci e pugni allo stomaco dove aveva da poco subito un delicato intervento chirurgico, proprio nel punto di sutura. I due ragazzi sostenevano che il ragazzino avesse «fatto la spia con i professori» e per questo «lo hanno punito». L’aggressione è avvenuta nel bagno della scuola. I due sono accusati di lesioni personali e lunedì mattina sono stati perquisiti.

Nel corso delle perquisizioni i carabinieri hanno sequestrato i cellulari dei due 15enni, che si ipotizza possano essere stati usati per girare video dell’aggressione e per commentarla. A casa di uno dei due è stata trovata anche una pistola scacciacani, con 50 munizioni a salve. Secondo quanto spiegato dal procuratore della Repubblica per i minorenni, i due 15enni sono accusati di lesioni personali «aggravate dall’aver agito nei confronti di un minore vulnerabile, con la finalità di discriminazione nei confronti di una persona con gravi problemi di salute e con l’obiettivo di imporre la propria egemonia di bulli». corriere.it