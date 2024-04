Spinge ragazza sui binari della metro, arrestato per tentato omicidio

Lo spavento è grande. Sono pochi secondi di terrore. Anche se alla fine la prognosi per la vittima si rivelerà minima: un giorno per la contusione alla schiena. Per l’aggressore, invece, quell’assurdo gesto vale l’arresto con l’accusa di tentato omicidio. Sono quasi le 23 di venerdì. Metrò verde di Milano, fermata Lambrate. Una coppia di ragazzi è in attesa del treno per tornare a casa quando in banchina arriva un uomo in evidente stato di agitazione. È un 53enne italiano nato nella Repubblica Dominicana. Ha precedenti per reati contro la persona. Tra i pochi passeggeri presenti in stazione si fa notare: è agitato, confuso, urla frasi senza senso. All’improvviso si avvicina alla coppia — una 24enne italiana con il fidanzato — e spinge la ragazza da dietro sui binari. La giovane rovina a terra di schiena. Mentre il fidanzato e alcuni passeggeri la aiutano a rialzarsi e a mettersi al sicuro risalendo sulla banchina, l’uomo cerca di allontanarsi. Viene però bloccato immediatamente da una pattuglia di poliziotti del commissariato Lambrate e da un equipaggio della Polmetro. La vittima è quindi soccorsa dal 118 e accompagnata in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli. L’aggressore finisce invece a San Vittore. corriere.it