Spiagge più belle d’Italia, Calabria sul podio ecco la classifica

Diventano 23 le Bandiere Blu della Calabria. Con 3 nuovi ingressi nella lista dei comuni balneari premiati per il 2025 dalla FEE Foundation for Environmental Education (e nessun bocciato), la regione sale nella classifica dei litorali più belli, rispettosi dell’ambiente e puliti. La Calabria supera la Campania e si piazza al terzo posto della classifica delle regioni con più spiagge premiate, dopo la Liguria e la Puglia, rispettivamente, sul primo e secondo gradino del podio. Le tre new entry del 2025 sono Cariati e Corigliano – Rossano in provincia di Cosenza, e Cropani, in provincia di Catanzaro. Tutti confermati gli altri 20 comuni della Calabria, già nell’elenco della FEE, che possono fregiarsi, anche per quest’anno, dell’ambito riconoscimento assegnato per le acque cristalline, l’accessibilità, sicurezza e pulizia delle spiagge, la tutela dell’ambiente, i servizi di qualità e tanti altri requisiti che i comuni candidati devono soddisfare ogni anno. Il maggior numero di bandiere sventola nella provincia di Cosenza, che trionfa con 11 località premiate, divise tra la Riviera dei Cedri, sul Tirreno, e l’Alto Ionio Cosentino. Bandiera Blu anche per tante perle della Calabria, località tra le più famose della regione come Tropea, Rocella Ionica, Isola di Capo Rizzuto, o Soverato. corriere.it