Spiagge più belle d’Europa, Italia sul podio ecco la classifica

La classifica 2025 delle migliori spiagge d’Europa stilata da European Best Destinations arriva con qualche sorpresa: Italia e Spagna si contendono la vetta, piazzando entrambe tre località nella top ten. Un risultato che premia le eccellenze balneari del Mediterraneo e conferma l’interesse crescente per mete autentiche e meno affollate.A redigere la graduatoria è stata, come ogni anno, l’organizzazione con sede a Bruxelles che promuove il turismo europeo attraverso una rete di oltre 300 uffici nel mondo, in collaborazione con EDEN (European Destinations of Excellence), iniziativa sostenuta dalla Commissione Europea.

La selezione, basata sulle preferenze espresse da migliaia di viaggiatori, riflette le tendenze e i desideri del turismo contemporaneo: esperienze genuine, contatto con la natura, sostenibilità.

L’Italia migliora il risultato dello scorso anno, passando da due a tre spiagge premiate. A brillare, in particolare, è la Sardegna, sempre più apprezzata per le sue acque turchesi, i paesaggi incontaminati e l’equilibrio tra natura e accoglienza turistica.

DECIMO POSTO

Playa de Gulpiyuri, Asturie – Spagna