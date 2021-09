“Il magazzino del Comitato di Paliano della Croce Rossa Italiana pieno grazie al grande contributo dei cittadini che hanno donato generi alimentari e prodotti per l’igiene personale sabato 11 settembre durante l’iniziativa “Carrello Solidale”. I volontari della CRI hanno ricevuto presso i punti di raccolta nei supermercati aderenti i prodotti che, immagazzinati, verranno poi consegnati a famiglie di Paliano in difficoltà. La grande e positiva risposta della cittadinanza a “Carrello Solidale” è la dimostrazione che la solidarietà è un valore forte, presente nel tessuto sociale e comunitario della città. Lo avevamo detto qualche giorno prima dell’iniziativa che anche un singolo piccolo gesto avrebbe potuto contribuire in maniera determinante a migliorare la giornata e la qualità della vita di tanti concittadini e famiglie in difficoltà. Questo è effettivamente avvenuto ed ora, grazie al contributo di quanti hanno partecipato e sostenuto “Carrello Solidale” la CRI di Paliano potrà procedere al confezionamento di pacchi alimentari con beni di prima necessità da consegnare a chi ne ha più bisogno. Il Comitato CRI di Paliano ringrazia quanti hanno comprato e donato i prodotti indicati e chi ha contribuito alla buona riuscita di “Carrello Solidale”. Al momento della distribuzione dei pacchi verrà data notizia a mezzo stampa”. Lo comunica il presidente del Comitato Vittoria Ionta.

Redazione Anagni