L’Amministrazione Comunale di Isola del Liri, vista l’attuale situazione emergenziale particolarmente delicata, ha deciso di riattivare il servizio di Spesa a domicilio, a partire da giovedì 18 marzo fino al 28 marzo. Tale servizio proseguirà comunque per i cittadini positivi al Covid19, quindi in isolamento.

Come ben sappiamo, la positività anche di un solo familiare, comporta l’isolamento domiciliare di interi nuclei familiari e questo provoca spesso situazioni difficili, soprattutto per coloro che vivono soli o non hanno sostegno da conoscenti e/o parenti.

Proprio per venire incontro a tali situazioni, è stato pianificato e riattivato, come accaduto lo scorso marzo 2020, il servizio domiciliare che quest’anno è stato ampliato col servizio di accompagnamento alle vaccinazioni anti-covid19. Infatti, oltre alla possibilità di far spesa ed acquistare farmaci (i cui costi si intendono a carico del cittadino richiedente), c’è la possibilità di essere accompagnati ad effettuare le vaccinazioni anti-covid19 (I^ o II^ dose) , nel caso non si abbia nessun familiare disponibile.

Va precisato che il servizio spesa è a disposizione dei cittadini con più di 65 anni di età e per coloro che sono affetti da patologie che impediscano di potersi spostare dal proprio domicilio, nonché per i malati covid19 che sono in isolamento domiciliare. Per questi ultimi il servizio verrà svolto dal personale della Protezione Civile, che prenderà in carico le richieste durante tutta la settimana, effettuando la consegna della spesa e/o farmaci esclusivamente di sabato (fatta eccezione per particolari urgenze).

Per usufruire di tutti i servizi occorre contattare i numeri 0776.8008363 – 0776.8008364 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, prenotando così il servizio del quale si necessita.

“Purtroppo la situazione che stiamo vivendo sta creando disagio per molti, affermano il sindaco Massimiliano Quadrini ed il consigliere delegato ai Servizi Sociali Stefano D’Amore. Come Amministrazione comunale, stiamo affrontando, insieme a tutti voi, questa emergenza, mettendo in campo tutto il nostro impegno e le nostre risorse. Viviamo un momento di grande preoccupazione, per la salute nostra e dei nostri cari ma sappiamo che possiamo superare tutto questo con grande senso di responsabilità e rispetto verso le regole che conosciamo”.

Redazione Isola del Liri