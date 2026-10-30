Spendono banconote false, in Ciociaria fermati 2 rumeni

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà due cittadini di nazionalità romena, entrambi residenti a Roma, ritenuti responsabili di truffa e introduzione nello Stato e spendita di monete falsificate ai danni di un esercizio commerciale del posto. I fatti si sono svolti nella giornata di ieri a Fiuggi. Secondo quanto ricostruito dagli Agenti, la coppia è entrata in un negozio della nota località termale per effettuare un acquisto. Al momento del pagamento, i due hanno consegnato al commerciante una banconota falsa, riuscendo a trarlo in inganno e a ottenere un resto in contanti pari a 40 euro. Subito dopo l’allontanamento dei soggetti, il titolare dell’attività si è accorto della falsità della valuta e ha lanciato l’allarme. Il tempestivo intervento e le rapide indagini avviate dai poliziotti hanno permesso di intercettare e identificare i due presunti autori della truffa. Al termine degli accertamenti di rito, la banconota contraffatta è stata posta sotto sequestro e nei confronti dei due è scattato il deferimento alla competente autorità giudiziaria in stato di libertà.

Redazione Digital