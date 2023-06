Sparito mentre andava a scuola, l’appello della madre “Aiutatemi”

«Questo è mio figlio Mattia. É magro. Non ha dormito a casa e non so dove sia. Aiutatemi. É uscito alle 8 da casa e non è andato a scuola». È l’appello lanciato sui social da Francesca Pane per ritrovare il figlio 17enne. Le ricerche sono scattate subito in tutta Roma e anche fuori per trovare al più presto il giovane, Mattia Esposito, scomparso dalla mattina di martedì dopo essere uscito di casa a Tor de’ Schiavi per andare a scuola. Stessi inviti come quello della madre a fornire con urgenza informazioni utili sono stati fatti anche dalle mamme dei compagni di scuola di Mattia, che frequenta il liceo «Giorgi-Woolf» in viale Palmiro Togliatti. Mattia è alto un metro e 74 e pesa circa 55 chili, «è uscito di casa con pantaloncini corti jeans e una t-shirt neri, scarpe nere e zainetto grigio». Per notizie contattare il numero dei genitori 389-8438134 oppure quello del Comitato scientifico ricerca scomparsi 388-1894493, o ancora del commissariato San Basilio 06/8208081. corriere.it