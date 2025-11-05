Spara al ladro nella sua abitazione ma non viene indagato, “Difesa sempre legittima”

Era il secondo tentativo di furto in casa quello che ha indotto, la sera del 3 novembre, un uomo della frazione di Grignano, nel comune di Rovigo, a sparare a un ladro. Il malvivente, a volto coperto, è stato ferito dal colpo di una pistola, regolarmente detenuta, sparato dal padrone di casa sessantottenne ed è stato costretto a fuggire. Intanto, mentre è caccia aperta al ferito ed ai suoi complici da parte della Questura, la Procura di Rovigo procede contro ignoti per «tentata rapina aggravata – si legge in una nota stampa – dall’essere gli autori armati, travisati, per aver commesso i fatti all’interno di un luogo di abitazione, per essere in più persone riunite». Come riporta l’Ansa, l’uomo non risulta indagato in base alla nuova legge sulla legittima difesa. La polizia, intanto, ha sentito il 68enne ed altri testimoni, mentre sta visionando le telecamere della zona per risalire al commando che ha agito con il volto coperto da passamontagna. Il proprietario della villa, intanto, riceve i primi attestati pubblici di solidarietà. «La difesa è sempre legittima», ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. corriere.it