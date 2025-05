Spara al ladro che entra in casa, prova a scappare ma viene colpito

Mentre scappava dopo aver tentato un furto in una casa, un uomo ha tentato di accoltellare i carabinieri intervenuti per fermarlo e uno di loro ha sparato colpendo il ladro alle gambe, mentre un altro colpo, di rimbalzo, ha ferito a un piede una donna che guardava la scena dalla finestra. E’ accaduto nella notte tra il 13 e il 14 maggio a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, quando verso l’una i carabinieri sono intervenuti per la segnalazione di un tentato furto. Un uomo, ripreso dalle telecamere mentre impugnava un grosso coltello, si era allontanato prima dell’intervento, spiega l’Arma: «I militari si sono messi a cercarlo e lo hanno trovato, ma al primo tentativo di controllarlo e disarmarlo, lui li ha minacciati, ha cercato di aggredirli col coltello e gli ha lanciato contro degli oggetti per tentare di scappare a piedi». Ma è stato raggiunto, – stando a quanto viene ricostruito – e «a quel punto ha scavalcato la recinzione cercando poi di entrare in una casa da una porta finestra. Mentre i carabinieri tentavano di fermarlo ha continuato a forzare la porta e a brandire il coltello per colpirli. E’ stato allora che uno dei militari ha estratto la pistola, gli ha intimato senza successo di buttare il coltello e, di fronte all’ennesimo tentativo dell’uomo di accoltellarlo, ha esploso alcuni colpi, prima in alto e poi alle gambe». Uno di questi, spiegano ancora i carabinieri, «di rimbalzo ha colpito la finestra e il piede della proprietaria di casa» che, «svegliata dall’allarme che si era attivato e spaventata dalla situazione, si era messa dietro la finestra». Il fuggitivo è stato portato all’ospedale Bufalini di Cesena per essere operato ed «è stato sedato per un palese stato di alterazione, ricoverato e piantonato, in arresto, per i reati di lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio aggravata». La donna, anche lei portata al Bufalini, è stata medicata, così come uno dei militari che ha riportato una lesione da taglio ad una mano. corriere.it