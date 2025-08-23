Spara al ladro che entra in casa, prova a scappare ma viene colpito

Venerdì notte i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 48enne italiano residente a Terracina, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a rubare all’interno di un’abitazione di Pontinia. Il malvivente era insieme con un complice, ancora da identificare, che è riuscito a fuggire.

I militari dell’Arma della sezione radiomobile di Latina, insieme a quelli della stazione di Pontinia, sono intervenuti in un’abitazione del centro del comune pontino, dove è stato segnalato un uomo ferito dall’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Poco prima, infatti, il proprietario di casa, un 72enne del posto che già nei giorni scorsi aveva denunciato di essere stato vittima di furto, accortosi della presenza di due persone sospette all’interno della proprietà ha impugnato il fucile da caccia ed esploso alcuni colpi, ferendo uno dei due uomini ad una gamba.

Nel frattempo il figlio del settantaduenne, sentiti gli spari, è corso a verificare cosa stesse succedendo e, dopo un breve inseguimento, è riuscito a fermare l’uomo ferito mentre sopraggiungevano i militari della sezione radiomobile. Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno affidato il ferito alle cure del personale del 118 sotto vigilanza, mentre il settantaduenne è stato denunciato per lesioni aggravate dall’uso di arma da fuoco. Proseguono le indagini per identificare l’uomo che è riuscito a fuggire. corriere.it