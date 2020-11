Spaghetti quadrati con pesto di basilico, sarde e pane croccante. Ingredienti per 4 persone: spaghetti 320 gr, sarde sfilettate 180 gr, cipollotti freschi 2, brodo di pesce q.b., olio extravergine di oliva q.b., sale q.b. Per il pesto: basilico 30 gr, parmigiano 3 cucchiai, pecorino 1 cucchiaio, aglio 1 spicchio, pinoli 1/2, cucchiaio olio extravergine di oliva 70 ml, sale grosso q.b. Per il pane croccante pane 1 fetta, olio extravergine di oliva.

Iniziate preparando il pesto di basilico. Lavate le foglie di basilico e fatele asciugare su un canovaccio. In un mortaio mettete l’aglio con un pizzico di sale grosso e lavoratelo con il pestello fino ad avere una consistenza cremosa. Unite i pinoli e aggiungete un po’ alla volta le foglie di basilico effettuando un movimento rotatorio. Alla fine aggiungete il parmigiano, il pecorino e l’olio extravergine di oliva. Se non avete un mortaio potete prepararlo con un frullatore.

Mettete tutti gli ingredienti nel contenitore e date dei piccoli “scatti” affinché il basilico non ossidi. Mettete il pesto da parte. Spezzettate 1 fetta di pane raffermo nel frullatore e tritate il tutto. Dopo averlo frullato, in una padella antiaderente mettete un filo di olio extravergine di oliva e fate dorare il pangrattato. Mettete da parte. In una pentola capiente buttate gli spaghetti in acqua bollente e nel frattempo in una casseruola aggiungete un filo d’olio facendo rosolare il cipollotto, allungate la cottura con un po’ di brodo di pesce precedentemente preparato.

Quando il cipollotto si sarà ammorbidito, possiamo ora aggiungere le sarde ed un pizzico di sale. Appena le sarde si saranno ammorbidite, spezzatele con un cucchiaio e spegnere il fuoco. Scolate gli spaghetti 2 min prima del raggiungimento della cottura nella casseruola con le sarde e mantecate. Spegnete il fuoco e aggiungete il pesto. Impiattate con il pane croccante e completate con una sarda scottata velocemente in padella con olio e sale.