Spaghetti, al primo posto Barilla al bronzo al quarto La Molisana ecco la classifica

Nessun dubbio: la pasta italiana è di ottima qualità. Certifica anche Altroconsumo, che ha messo alla prova il formato che più amiamo in assoluto: gli spaghetti. L’associazione dei consumatori ha analizzato 22 marchi, tra i più rappresentativi e diffusi nei supermercati, e ha dato il suo verdetto: i risultati complessivi sono più che soddisfacenti, con ottimi margini di miglioramento rispetto ai test fatti negli anni passati. Il migliore marchio in assoluto è una delle ultime novità sugli scaffali, e cioè gli Spaghetti al bronzo Barilla, l’alta gamma dell’azienda emiliana (quelli, per intenderci, nella confezione rossa). Per questo spicca come «Migliore del Test», cioè il prodotto che non ha rivali a prescindere dal prezzo. Nel caso specifico 1,29-1,38 euro a confezione, nemmeno tra i più alti. Non solo grandi marchi, però: anche con prodotti della grande distribuzione o di produttori minori spesso non si sbaglia. Lo dimostrano i due «Miglior Acquisto», cioè i prodotti di media o buona qualità della classifica, che sono gli spaghetti Pasta Reggia e Cellino: costano meno della metà dei Barilla al bronzo ma hanno avuto dei voti positivi. Al secondo posto con 78 punti Italiamo Lidl spaghetti di Gragnano Igp 500 g. Al terzo con 77 punti Armando.

Seguono La Molisana, Granoro, De Cecco, Pastificio Liguori, La marca del consumatore e Pasta Reggia, Alce Nero, Agnesi, Selex, Garofalo, Voiello, Barilla n. 5, Tre mulini Eurospin, Cellino, Rummo, Divella, Conad, Le stagioni d’Italia Senatore Cappelli, Carrefour classic.

Redazione Digital