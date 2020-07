Decorsa notte in Ceccano, nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati concernenti le sostanze stupefacenti, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito un 19enne egiziano, residente a Ferentino, per “detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio”. Il giovane, già censito reati specifici e contro il patrimonio, controllato e sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish, sostanza sottoposta a sequestro.

Redazione Digital