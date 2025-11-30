Spaccio di droga, in Ciociaria arrestato giovane pusher

I Carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione per cumulo pena, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, nei confronti di un 38enne originario della provincia di Caserta, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari nella città termale. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Frosinone, dove dovrà espiare una pena di anni 10, mesi 5 e giorni 5 di reclusione, conseguenti a un cumulo pena per i reati di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violazione delle norme previste dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, resistenza a pubblico ufficiale, evasione”, commessi tra il 2019 e il 2024 nelle provincie di Napoli e Caserta.

Redazione Digital