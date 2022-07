Spacciano droga dietro al bancone, in Ciociaria chiuso noto locale

Il Questore di Frosinone ha emesso la misura prevista dall’art. 100 del T.U.L.P.S. di sospensione dell’attività per 20 giorni nei confronti della titolare di un esercizio pubblico di Sora gestito di fatto dal figlio della donna, un uomo di 30 anni. Nel corso di un controllo effettuato dai poliziotti della Divisione Amministrativa e della Squadra Mobile della Questura, con la preziosa collaborazione del personale del Commissariato di Sora e della Guardia di Finanza, nonché con l’ausilio delle unità cinofile della Polizia di Stato, all’interno di uno stanzino dell’attività commerciale veniva rinvenuta sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, nella disponibilità del 30enne che, dopo una breve quanto inutile fuga, veniva tratto in arresto. Inoltre l’uomo, gravato da precedenti penali e pregiudizi di polizia, è autore anche di controversi brani di musica rap in cui manifesta solidarietà alle persone colpite da misure cautelari per i reati in materia di stupefacenti. Inoltre, è emerso che di sovente il locale risulta essere ritrovo di pregiudicati oltre che fonte di disturbo per i residenti della zona. La titolare dell’esercizio pubblico, tra l’altro intestataria anche di altra attività, non è incline al rispetto delle norme. Nel 2020 infatti era stata sanzionata amministrativamente per violazione della normativa anticovid. La stessa non procedeva nemmeno al pagamento e pertanto nel dicembre 2021 era destinataria di un provvedimento prefettizio di ingiunzione al pagamento e di chiusura accessoria per 5 giorni. Il provvedimento attuale, emesso alla luce dei gravi motivi emersi ed elaborato dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura, è il frutto dell’indirizzo impresso dal Questore Domenico Condello, all’attività di prevenzione e sicurezza, che vuole garantire la massima espressione del divertimento e della movida, nel pieno rispetto, però, per l’ordine pubblico e per la sicurezza di tutti.

Redazione Digital