Arresto in flagranza di reato di C. A., 19enne, di origini tunisine, resosi responsabile a Frosinone del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. La competente autorità giudiziaria all’esito del rito direttissimo ha disposto a carico del giovane la scarcerazione con contestuale applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Frosinone, con prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione dalle ore 22 alle ore 6, festivi compresi.

Redazione Frosinone