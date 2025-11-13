Spaccia droga in Ciociaria, arrestata nota malvivente

I Carabinieri hanno arrestato una 38enne, nota alle forze di polizia, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone. I militari della Stazione di Isola del Liri (FR), rintracciata la donna, hanno provveduto alla notifica del provvedimento che dispone la detenzione domiciliare essendo stata riconosciuta colpevole del delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in Frosinone nell’anno 2024 e condannata in via definitiva alla pena residua di anni 2 e mesi 4 di reclusione. L’arrestata, dopo le formalità di rito, è stata tradotta presso la sua abitazione per scontare la pena comminata come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Redazione Digital