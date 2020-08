“Immersi nel verde della macchia mediterranea, sarete lontani dalla vita quotidiana e dallo stress che ne comporta, in un luogo senza tempo dove le tensioni si allentano, il corpo diventa leggero, lo spirito si libera esplorando nuove vie di rigenerazione”. Così si presenta Vytae Spa & Resort nel Comune di Vallecorsa (FR).

“Vogliamo condividere con voi la nostra gioia per avere vinto il premio Travellers’ Choice 2020 che ha decretato che facciamo parte del 10% dei migliori hotel al mondo – hanno affermato i responsabile della struttura – E’ un riconoscimento importante perché ogni anno premia il meglio che c’è nel settore viaggi in giro per il mondo grazie alle recensioni lasciate dai clienti. I risultati importanti arrivano sempre quando nel tuo lavoro metti tanta passione: grazie a chi ci ha scelto e ci aiuta a crescere giorno dopo giorno”. Info e prenotazioni 3777755359 oppure www.vytae.it