“Soulè è il giocatore più spettacolare della Serie A”, Buffa incorona l’attaccante del Frosinone

«A fare la differenza in Argentina è l’amore per il gioco – ha affermato Federico Buffa in un’intervista al Corriere della Sera – Un attaccamento rispetto a questo sport diverso rispetto a quello europeo. Gli argentini rivendicano il fatto che gli inglesi abbiano inventato il gioco, ma sono stati loro ad aver inventato l’amore per il calcio. In Argentina, al contrario che in Italia, dove non si dribbla quasi più, c’è un tumulto di giocatori che giocano dribblando, perché crescono sulla strada. C’è un giocatore argentino che gioca in Italia, nel Frosinone, si chiama Matias Soulè: è nettamente il giocatore più spettacolare del campionato in corso. Difficilmente poteva essere scoperto in Italia».

Redazione Frosinone