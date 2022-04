“Sosteniamo Sabrina Quaresima”, ecco il gruppo Facebook in difesa della preside

Gruppo Facebook in difesa della preside, “Sosteniamo Sabrina Quaresima”. La dirigente del liceo Montale di Roma, accusata di aver avuto una love story con un alunno 19enne, riceve supporto dalla rete e da sua sorella Annamaria che ha aperto un gruppo social. “Sono qui sostenere mia sorella. Spero vi unirete a me nel difendere la verità e una donna messa alla gogna mediatica senza uno straccio di prova e per pura ritorsione”.

