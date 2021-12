L’Amministrazione Comunale lancia la sua campagna di promozione per il sostegno delle attività commerciali anagnine in occasione delle festività natalizie. Anche quest’anno infatti tutte le attività commerciali della città, incluse quelle di ristorazione ed accoglienza, potranno inviare o una mail ad info@visitanagni.com o un messaggio in direct sui social Facebook ed Instagram alle pagine di visitanagni allegando foto delle proprie vetrine o di prodotti rappresentativi.

L’idea alla base del progetto è quella di dare un’opportunità a tutti i commercianti anagnini di sfruttare la visibilità delle pagine ufficiali del portale turistico cittadino, visitanagni.com, che, rivolgendosi ai turisti ed anche agli abitanti, ha il duplice obiettivo di invitare a visitare ed a riscoprire le bellezze di Anagni.

La “vetrina virtuale” di visitanagni è un contributo dell’Amministrazione Comunale per invitare chi verrà in visita ad Anagni e chi invece vive in città ad acquistare prodotti locali d’eccellenza che vanno dall’enogastronomia all’artigianato, ma anche a fermarsi nei ristoranti e negli alberghi del luogo, perché il cuore pulsante di una città sono le attività commerciali che quotidianamente ne animano le strade.

Il sindaco Daniele Natalia e l’assessore alla cultura e commercio Carlo Marino affermano: «Sponsorizzare le attività commerciali cittadine attraverso il portale turistico è un modo per unire la cultura ed il turismo allo sviluppo economico del territorio comunale. Tradizionalmente le festività natalizie rappresentano per il commercio un volano perché si debbono fare i regali, c’è più fermento nelle strade anche per la più vasta offerta di eventi che si svolgono, pertanto occorre sostenere le tante attività di ogni settore con una “vetrina digitale” che possa non solo rappresentarle al meglio, ognuna di loro con le proprie specifiche caratteristiche, ma anche dare della città un’immagine dinamica ed attrattiva. Vogliamo fare inoltre un appello ai nostri concittadini: scegliere di acquistare prodotti anagnini per questo Natale significa voler bene alla città e contribuire alla sua economia. Mostriamo senso di comunità ed attaccamento ad Anagni anche con una oculata scelta dei prodotti. Sosteniamo il commercio locale».

Redazione Anagni