Cammina sospeso nel vuoto a pochi passi dalla Cascata, in Ciociaria spettatori da tutto il mondo. Con passo agile e felpato su una fune sospesa nel vuoto per centinaia di metri, aiutato solo da un bastone per bilanciare l’equilibrio e il peso. Andrea Loreni ha girato il mondo, tenendo gli spettatori con il naso all’insù. Ieri il funambolo piemontese ha attraversato il Liri, sospeso nel vuoto a pochi passi dalla Cascata.

Prove durante la mattina ed esibizione in serata. Boom di spettatori sul punto e lungo gli argini del fiume per assistere alla prova di Loreni. Manifestazione organizzata dall’associazione Effetto cascata e patrocinata dall’amministrazione comunale di Isola del Liri. “Complimenti agli organizzatori e al funambolo – ha affermato Massimiliano Quadrini, sindaco di Isola del Liri e candidato al consiglio regionale del Lazio – Loreni non solo ha attraversato il Liri ma ha richiamato l’attenzione di migliaia di persone arrivate in città per vedere il suo spettacolo”.

Redazione Isola del Liri