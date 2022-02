Sospesa la raccolta rifiuti per i positivi, in Ciociaria ecco le nuove regole

“Ai fini della prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in ottemperanza all’ordinanza del presidente della Regione Lazio n. Z00015 del 25.03.2020, il Comune di Ferentino informa i cittadini che in caso di positività al COVID-19, propria o di un convivente, la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, vetro, plastica e metalli, organico) deve essere sospesa fino ad accertata negativizzazione. Tutti i rifiuti domestici prodotti, compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, devono essere raccolti come frazione indifferenziata in almeno due sacchetti l’uno dentro l’altro (o in numero maggiore a seconda della loro resistenza meccanica). Per i dettagli operativi del servizio di raccolta dei rifiuti dedicato (modalità di conferimento, calendario ed orari di esposizione) i cittadini interessati saranno contattati telefonicamente dal responsabile incaricato della ditta Lavorgna Srl Unipersonale. Il Comune augura a tutti coloro che fossero colpiti dal COVID-19 una rapida e completa guarigione”. Lo comunica l’amministrazione di Ferentino.

Redazione Ferentino