Sora, scuola modello di Renzo Piano quasi 12 milioni di euro

La “scuola modello” progettata da Renzo Piano, tra gli architetti più accreditati sulla scena internazionale, sarà presto realizzata a Sora.

Dopo anni di stallo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha accettato la richiesta di acconto per l’avvio del cantiere di un edificio scolastico modello in quanto a sostenibilità.

La notizia è stata comunicata al Sindaco Luca Di Stefano in prossimità delle festività natalizie, con l’inserimento del progetto nelle linee di finanziamento del PNRR gestite dallo stesso Ministero. Una comunicazione che mette fine ad un’incertezza di mesi scaturita dall’aumento dei prezzi del comparto dell’edilizia (generato dalla misura del bonus 110%) che aveva fatto lievitare i costi del progetto in maniera insostenibile.

L’aver accettato la richiesta di anticipazione presentata dal Sindaco Di Stefano significa che il progetto è stato confermato per intero, per un importo di quasi 12 milioni di euro, e che a primavera sarà consegnato il cantiere. La Città di Sora avrà in tempi certi la sua scuola modello.

“Grazie a chi in questi anni ha continuato a credere in questo progetto, – ha spiegato il primo cittadino Luca Di Stefano – lavorando per superare le difficoltà incontrate in questo iter. In primis l’ex Sindaco De Donatis, che ha avuto l’intuizione di promuovere e partecipare all’iniziativa ideata dal grande architetto Renzo Piano, a cui dico ancora grazie per aver donato alla nostra città un’opera che rimarrà negli annali. Un ringraziamento al team di lavoro G124 che ha realizzato l’idea progettuale. Ma soprattutto desidero ringraziare il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il suo Capo di Gabinetto, l’avvocato Giuseppe Recinto, la Direttrice Generale e Coordinatrice dell’Unità di missione per il PNRR, Simona Montesarchio, che hanno avuto la sensibilità di confermare quest’opera innovativa. Grazie a tutto il personale dell’ufficio Tecnico Comunale che ha continuato a seguire questo iter con determinazione. In campagna elettorale avevo sostenuto in prima persona questo progetto, impegnandomi a far in modo che si concretizzasse. Una promessa mantenuta e che favorisce la crescita e il prestigio della nostra città”.

“Un traguardo veramente importante per Sora, – ha concluso il Sindaco – che sarà dotata di nuovi servizi pensati a misura di bambino, con un edificio sicuro, antisismico e a basso consumo energetico”.

Redazione Sora