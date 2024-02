Sora nel mondo, ecco il nuovo software sull’intelligenza artificiale

“La scelta di OpenAi di battezzare con il nome ‘Sora’ il nuovo potentissimo software sull’intelligenza artificiale rappresenta una enorme opportunità per tutto il territorio del frusinate – ha affermato Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit e originario proprio della città di Sora – Esprimiamo entusiasmo per la scelta fatta da OpenAi e dal suo team. L’idea di chiamare la nuova intelligenza artificiale con il nome Sora rappresenta una importante opportunità per la comunità locale e per il territorio e un modo per far conoscere a livello mondiale il patrimonio culturale e storico del frusinate al mondo intero. Auspichiamo ora che tutto il team di OpenAi possa il prima possibile venire a Sora per conoscere la città, e che le istituzioni locali sappiano sfruttare questa nuova situazione per rilanciare il turismo locale e le eccellenze del territorio”.

Redazione Sora