<<Manca ancora qualche mese alle elezioni che porteranno Sora ad avere una nuova amministrazione comunale ed alle quali, per la prima volta, parteciperò in prima persona. Un momento storico quello del prossimo autunno, che vedrà impegnati tutti i sorani in una scelta che condizionerà inevitabilmente la città almeno per i prossimi cinque anni: per questo dovrà essere la scelta giusta. Consci dell’importanza di questo appuntamento, un gruppo di professionisti, donne e uomini sorani, giovani ed esperti, si sono cercati e trovati a dialogare attorno ad un tavolo.

A quel primo incontro ne sono seguiti molti altri, intensi e proficui. Abbiamo condiviso e sviluppato le nostre idee, lavorando tanto e mettendo a punto un progetto realizzabile, che possa essere base solida per un programma amministrativo capace davvero di dare nuovo slancio alla città e al territorio. Così è nato il gruppo civico “Sora nel Cuore”. Fin da subito – ha aggiunto Manuela Cerqua – è stato fondamentale delineare la figura del candidato sindaco “ideale” che potesse rappresentare i principi e gli obiettivi del gruppo.

Un candidato forte, dall’alto profilo, che sintetizzi autorevolezza, competenza, capacità amministrativa, onestà e profonda umanità. Un primo cittadino che faccia della casa comunale la propria, curando gli interessi sociali ed economici di Sora; con una visione di futuro che possa rilanciare la città sotto ogni ambito. Il gruppo “Sora nel Cuore” ha così individuato la sintesi dei principi che lo muovono ad operare nella figura di Eugenia Tersigni, ingegnere, ex tecnico comunale e attualmente dirigente della Provincia di Frosinone.

Abbiamo aperto con Eugenia un intenso dialogo, auspicando che possa accogliere con entusiasmo la nostra proposta. Negli anni che mi hanno vista Direttore Scientifico del Museo – ha concluso Manuela Cerqua – ho avuto modo di lavorare proficuamente al suo fianco, apprezzandone le grandi capacità organizzative e direttive, sempre pronta a mettersi personalmente a disposizione, anche al di là delle proprie mansioni, per il bene della città. Per me e per Sora nel Cuore, lei è la scelta giusta>>.

Redazione Digital