“Questa mattina il circolo cittadino di Fratelli d’Italia ha voluto ricordare le vittime di femminicidio, deponendo un mazzo di rose ai piedi della targa in loro memoria, posta all’ interno del Parco S. Chiara. A rappresentare il partito di Giorgia Meloni, erano presenti il consigliere di maggioranza Massimiliano Bruni, la presidente del circolo femminile Ramona Pellegrini, ed i militanti Mollicone Roberto e Guido Francazi. Con questo gesto, dichiara Bruni, abbiamo voluto omaggiare le vittime di femminicidio della nostra città ed un pensiero particolare a Serena Mollicone. I dati sono allarmanti ed è necessario intervenire in maniera fattiva sia nella prevenzione, che nella sensibilizzazione sul tema. Gli fa eco la consigliera Simona Castagna, che aggiunge: La violenza sulle donne, come ogni altra forma di violenza, non è solo un crimine deprecabile ma anche un grande fallimento personale di chi la perpetra e della società nella quale si consuma. Lo ricordiamo ogni anno in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ma dovrebbe valere ogni giorno. Prosegue la presidentessa del circolo femminile Ramona Pellegrini, che dichiara; da donna è stato un atto dovuto onorare la memoria delle mie concittadine, che hanno trovato la morte per via di uomini violenti, che hanno posto fine alla loro vita terrena. Un gesto che parte dal cuore, anche perché molte di loro, hanno più o meno la mia età. Una problematica sulla quale va tenuta alta l’ attenzione, affinché nessuna donna subisca più violenza, di alcun tipo”. Lo comunica Fratelli d’Italia Sora.

Redazione Sora