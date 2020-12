Nei giorni scorsi l’ inaugurazione della sede Fratelli d’Italia Sora, ora una nuova adesione. Entra nel partito di Giorgia Meloni, il dott. Giuseppe Ruggeri, oculista affermato. Gia consigliere comunale, ha iniziato a muovere i primi passi nei movimenti giovanili del MSI. “Con il dottor Ruggeri aumentiamo di spessore, sia sotto il profilo politico, che sotto il punto di vista umano – ha affermato il consigliere comunale Massimiliano Bruni – Indiscusso infatti il suo valore come uomo, che lo ha sempre contraddistinto e lo ha fatto apprezzare da tutti i cittadini. Professionista serio, che saprà dare al nostro partito una marcia in più sotto tutti i punti di vista. Ritrovo l’ amico Giuseppe, con il quale fui collega nel consiglio comunale alla mia prima esperienza da amministratore e già allora ne seppi apprezzare le indiscusse capacità. Gli do il benvenuto, mostrando a lui tutto il mio piacere per la scelta effettuata”.

Soddisfatto Paolo Pulciani, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. “Un innesto importante e sopratutto di qualità, che va ad integrarsi in un discorso già ben avviato come quello di Fratelli d’ Italia a Sora, dove con l’ ingresso del dott. Ruggeri, aggiungiamo esperienza. Sulla stessa lunghezza d’onda il sen. Massimo Ruspandini. “L’ entrata nella nostra famiglia del dott. Ruggeri, sta a dimostrazione del fatto che il nostro partito è vivo, lavora bene e cresce. Un ingresso che io non posso che prendere con entusiasmo e felicità perché aumenta non di poco il valore di una struttura partitica già solida. A Sora continua a prendere forma una realtà politica importante e che sarà determinate nei prossimi anni”.

Redazione Sora