Sora, inaugurazione comitato elettorale Veronica Di Ruscio “Dalla parte dei cittadini”

“Ieri a Sora per l’inaugurazione del comitato dell’amica Veronica Di Ruscio – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – La ringrazio enormemente, insieme a Lino Caschera, per essere al mio fianco anche in questa tornata elettorale che, sono sicuro, ci porterà alla guida della Regione Lazio”.

“Sono sempre stata tra la gente per ascoltare e tradurre in maniera concreta e incisiva i bisogni e le necessità di tutti, prima come assessore e ora come candidata al consiglio regionale del Lazio in coppia con Pasquale Ciacciarelli perché è l’unico, che nel corso dei suoi 5 anni ha dimostrato attenzione per il nostro territorio nonostante sedesse nei banchi dell’ opposizione – ha aggiunto Veronica Di Ruscio – Adesso per realizzare il cambiamento che aspettavamo da tempo ho bisogno del sostegno di tutti voi”.

Redazione Sora