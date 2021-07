Mi sono riavvicinato alla politica con l’entusiasmo di una volta, convinto che i buoni propositi e gli obiettivi chiari – di conservazione, consolidamento e sviluppo delle realtà esistenti e mi riferisco soprattutto alla sanità – siano elemento importante per aggregare un gruppo che aspira a governare la città. Ho dunque avuto modo di conoscere, valutare e apprezzare il raggruppamento di persone che fa capo alla candidata sindaco Eugenia Tersigni che reputo persona preparata e capace di muoversi agevolmente nei meandri della vita amministrativa e nelle relative “dinamiche burocratiche”.

Si è circondata di persone motivate, preparate e ispirate da principi e obiettivi che combaciano con quelli che da sempre mi caratterizzano. Le iniziative e i programmi di cui mi hanno fatto partecipe, coincidono in gran parte con i miei. Mi ha convinto lo stile di lavoro: dialogo aperto e trasparente, decisioni prese in sintonia con tutti e voglia di servire al bene comune.

L’obiettivo è quello di formare una lista a sostegno di questo progetto, insieme agli altri che già sono al lavoro, per dare un fattivo contributo per conseguire un risultato utile che dia vita ad un’amministrazione comunale che sia attenta, in particolare alla difesa dell’ospedale di Sora e di tutti gli altri presidi sanitari.

In questo contesto sociale, sanitario ed economico sono convinto che ci sia bisogno di persone preparate e che siano capaci di pensare e di costruire una prospettiva differente per la città di Sora. Un contesto di persone che sia capace di lavorare insieme, condividere le scelte, ragionare e progettare. Che sia anche capace però di impegnarsi e realizzare questi progetti, per il proprio territorio e per la propria gente.

Ecco perché ritengo che al di là delle appartenenze ci sia la necessità urgente di competenza e concretezza. Sono pronto a dare il mio contributo di professionista, di medico, di persona che ama la propria città attraverso un gruppo, quello che si è aggregato intorno alla candidatura di Eugenia Tersigni, costruito su queste basi fondanti.

