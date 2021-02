“Un progetto – ha sottolineato il coordinatore cittadino Di Ruscio – che ci vedrà impegnati a raccogliere e a dar voce alle istanze del territorio, trasformandole in proposte concrete, dando vita ad un’azione politica incisiva e dererminante attraverso la quale parteciperemo alle prossime elezioni amministrative. Vogliamo portare avanti i valori che ci contraddistinguono quali la democrazia, la partecipazione, la trasparenza ed il buon governo. Sora ha la necessità di recuperare un ruolo centrale nelle dinamiche socio-economiche della nostra provincia, riappropiandosi della funzione strategica che negli anni l’ha sempre contraddistinta. Sono onorato di essere stato nominato alla guida del coordinamento cittadino sorano e di avere l’opportunità di costruire, assieme ai cittadini che vorranno farne parte attivamente, questo importante progetto politico. E di questo non posso che ringraziare il nostro coordinatore regionale, l’on. Mario Abbruzzese”. Presente all’evento Daniele Cacciapuoti, coordinatore regionale dei giovani, nonché due rappresentanti della Lega sorana, il consigliere comunale Lino Caschera e Filippo Porretta. “A loro va il nostro ringraziamento – conclude Di Ruscio – per aver raccolto l’invito a partecipare alla presentazione ufficiale del nostro partito”.

Redazione Digital