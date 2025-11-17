Sono morte le gemelle Kessler

Sono decedute le gemelle Alice e Ellen Kessler. Le due sorelle – cantanti, ballerine, attrici e showgirl – avevano 89 anni e si sono spente a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera. Sembra che sia intervenuta la polizia che non ha fornito ulteriori dettagli. Lo riferiscono i media tedeschi. Secondo il quotidiano tedesco «Bild», la polizia criminale della capitale bavarese avrebbe avviato un’indagine per fare luce sulle cause della loro morte, mentre il settinale «Spiegel» parla di un’operazione di polizia in corso a Gruenwald. Alice ed Ellen Kessler erano nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia. La loro carriera televisiva – tra gli altri, avevano partecipato ai varietà Giardino d’inverno, Studio 1, Canzonissima – le aveva rese famose anche in Italia, dove erano note anche come le «gambe della nazione», grazie alla loro iconica presenza scenica. Inseparabili, le Kessler avevano manifestato il desiderio di morire lo stesso giorno e di essere sepolte insieme, in un’unica urna, accanto alle ceneri della madre Elsa e del cane Yello. Ellen lo aveva ribadito anche in un’intervista rilasciata al Corriere pochi mesi fa. corriere.it