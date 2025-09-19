Solo un gusto di gelato, in fila 250mila persone senza poter scegliere

Appena in tempo per l’autunno. Dopo le 250mila vendite di «coni solo un gusto» dello scorso anno, arrivano anche la panna da passeggio e il gusto tiramisu al punto vendita Biraghi di piazza San Carlo. Una notiziona visto che per la Generazione Z il cono fatto con solo latte nel centro di Torino e che impazza sui social con visualizzazioni che oscillano dalle 300mila ai 30mila like a pagina, è ormai un mito. Per i Millenials invece si tratta di un marchio, e di un gusto, che i torinesi hanno vissuto nella zona di Cavalermaggiore quando una volta si passava da quelle parti per le gite della domenica. Numeri che hanno fatto gridare al miracolo proprio in questi giorni l’influencer e esperto di marketing Frank Merenda che su Facebook il 17 settembre ha raccontato «La storia completa di come una gelateria mono-gusto sta umiliando tutte le tue certezze imprenditoriali». «Tu hai 47 prodotti, margini del 3% e il tuo consulente ti dice di “diversificare ancora di più per intercettare nuovi segmenti di mercato” – spiega ancora Merenda – La gelateria Biraghi vende SOLO fior di latte. SOLO. UNO. STOP.» Risultato? Dopo milioni di visualizzazioni e di vendite dopo quindi Biraghi debutta con la panna montata da passeggio da mangiare con paste di meliga o meringhe, sempre servita direttamente dalle vetrine della bottega. E poi, oltre al gelato di latte prodotto ogni ora con tre ingredienti si aggiunge infatti il tiramisù, realizzato con la Gran Ricotta Super Cremosa Biraghi e disponibile al piano -1 della boutique. Gli spazi di piazza San Carlo tra l’altro sono stati rinnovati, sia all’interno che nelle vetrine. Per festeggiare, inizia dal 18 settembre un calendario di degustazioni gratuite aperte a tutti. Ogni weekend fino a fine anno i clienti avranno modo di scoprire alcuni prodotti scelti tra la gamma di prodotti piemontesi in vendita nel negozio. Il sabato e la domenica saranno presenti anche i rappresentanti delle aziende produttrici per raccontare in prima persona la storia della loro realtà e dei prodotti. L’iniziativa comprenderà anche show cooking ed esperienze sensoriali, pensate per mettere in dialogo consumatori e produttori. corriere.it