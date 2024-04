Solidarietàvola, in Ciociaria associazioni e parrocchie a sostegno delle famiglie in difficoltà

Solidarietà, aiuto reciproco e condivisione. Sono queste le parole d’ordine del lavoro quotidiano compiuto da tante associazioni, parrocchie e enti che, ogni giorno, riuniscono persone che vogliono mettere a disposizione degli altri il proprio tempo, le proprie energie, le proprie competenze. E questo è lo spirito che sta dietro all’iniziativa in programma domenica prossima, 14 aprile a Cassino. Parliamo dell’evento Solidarietàvola, un evento che riunirà intorno alla stessa tavola… Anzi: tavolata imbandita tutti coloro che vorranno partecipare a questa iniziativa, il cui obiettivo è raccogliere fondi da devolvere ad alcune associazioni che operano sul territorio a scopi benefici. Una grande tavolata allestita in Corso della Repubblica, nella nuova isola pedonale e i commensali saranno tanti cittadini che, in questo modo, vorranno non solo dare un contributo, ma anche vivere una giornata di spensieratezza, amicizia, solidarietà. «Abbiamo molto apprezzato questa iniziativa – dice il Presidente della BPC Vincenzo Formisano – innanzitutto per lo spirito che la contraddistingue, ovvero l’attenzione agli altri, la beneficenza, la solidarietà, ma anche perché, per la realizzazione di questo progetto, tante associazioni e tanti enti hanno lavorato insieme, creando una bella sinergia. Non è un risultato scontato: spesso si tende a lavorare da soli, per se stessi, quasi in contrapposizione agli altri. E, invece, in questo caso si è stati capaci di mettere tempo, energie, capacità a fattor comune, facendo ognuno la propria parte per la riuscita di un progetto di ampio respiro. Ed è bello che la solidarietà possa declinarsi con questo spirito costruttivo, amichevole, sorridente; che aiutare gli altri non sia semplicemente “fare un’offerta” (che è comunque un bellissimo gesto), ma si coniughi con l’opportunità di trascorrere una giornata in compagnia di altre persone, facendo nuove conoscenze, rinsaldando vecchie amicizie, e, soprattutto, cosa importantissima in una città come la nostra, riscoprendo quel senso di comunità e di appartenenza ad un territorio che sono fondamentali per vivere armoniosamente. Sono davvero contento di questa iniziativa e posso anticipare che anche la nostra banca siederà a quella bella tavolata e darà il proprio contributo. Spero che la partecipazione dei cittadini sia numerosa e piena di entusiasmo e faccio i migliori auguri agli organizzatori per un’ottima riuscita dell’evento».

Redazione Digital