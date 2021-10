“La città di Isola del Liri, la città del Primo Maggio, si stringe attorno alla CGIL per il gravissimo attacco ricevuto con la occupazione e la vandalizzazione della sua sede nazionale. Si è trattato di un atto di violenza inaccettabile e che va respinto con chiarezza e con la massima energia. La libertà di riunione e manifestazione è inconciliabile con la messa in atto di violenze contro le persone, contro i tutori dell’ordine, contro la proprietà privata. Chi lo fa si mette automaticamente fuori da ogni interlocuzione democratica, e va combattuto con ogni strumento che la legalità istituzionale mette a nostra disposizione. Restiamo quindi vicino alla CGIL e al Sindacato, e aderiamo sin da ora alla manifestazione indetta per sabato 16 ottobre da CGIL-CISL-UIL a Roma”. Lo comunica l’amministrazione di Isola del Liri.

Redazione Isola del Liri