Sole a omega, miraggio la foto del tramonto fa il giro del web

Il «sole a omega» è una delle rare visioni cilentane che si possono ammirare al tramonto, ma talvolta anche all’alba, guardando il mare. Scientificamente definito «miraggio inferiore», è provocato da strati d’aria di temperatura e densità differente che si trovano al momento del tramonto sopra la linea dell’orizzonte. Così generano questi particolari fenomeni, chiamati «miraggio a omega» o «a vaso etrusco», proprio per la forma simile alla lettera dell’alfabeto greco o alle antiche ceramiche. A catturare quell’istante, in un tramonto ammirato da Palinuro, è stato nella serata del primo settembre Carlo De Felice. Avvocato e imprenditore, con una spiccata vocazione per il settore turistico, ma soprattutto abile fotografo per passione. In particolare di fenomeni naturali e atmosferici, dei quali è profondo conoscitore. Come nel caso, sempre in tema di tramonti, del sole che cala dietro l’isola di Capri. Solo che lo scatto è stato fatto sempre dal Cilento: nello specifico da Santa Maria di Castellabate il 2 agosto. Che dall’isola dista circa 100 chilometri. «Da questa parte del Cilento si può vedere il sole tramontare dietro Capri solo in due periodi – ha rivelato De Felice in un post sui social – dal 6 al 14 maggio e dal 26 luglio al 5 agosto». Sempre che il cielo sia totalmente limpido. corriere.it