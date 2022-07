Soldi alle attività commerciali del Lazio, ecco i contributi della Regione

“La Regione Lazio sostiene la riqualificazione delle attività commerciali su aree

pubbliche – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Si tratta di un contributo di 3,6 milioni di euro così distribuito: € 100.000,00 annualità 2022, €1.500.000,00 annualità 2023 e € 2.000,000,00 annualità 2024. Un intervento che tutti volevamo che va ad aggiungersi ad una serie di progetti che il governo del Lazio ha messo in campo per migliorare l’offerta commerciale e per rilanciare quelle aree che da troppo tempo vivono uno stato di degrado. I progetti finanziati dovranno puntare alla messa a norma delle strutture e alla loro riqualificazione, nonché alla creazione e all’organizzazione di aree comuni da mettere a disposizione degli utenti, alla promozione delle strutture dei mercati nel territorio ovvero all’innovazione tecnologica.

Possono presentare domanda di richiesta i Comuni del Lazio e i Municipi di Roma

Capitale, che devono risultare proprietari delle aree oggetto dell’intervento da realizzare

e delle strutture da riqualificare o averne la disponibilità. Bene ha fatto l’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Paolo Orneli a farsi promotore di questa iniziativa di interesse economica e sociale. La Regione, lo ha dimostrato negli anni, è da sempre molto attenta a tutte quelle dinamiche connesse ai fabbisogni professionali di ogni singolo settore che quotidianamente partecipa con il proprio lavoro alla crescita del territorio. Non posso, dunque, che

esprimere la mia più grande soddisfazione per il risultato raggiunto”.

Redazione Digital