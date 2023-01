Soldi agli studenti del Lazio, pioggia di euro a più di 30mila alunni

“Tutti i 31.800 studenti che hanno presentato domanda riceveranno il contributo per lo studio universitario grazie a finanziamenti regionali, nazionali e del PNRR – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Sono circa 1800 in più rispetto allo scorso anno. Con l’amministrazione Zingaretti sono raddoppiati i giovani del Lazio che ricevono borse di studio rispetto ai governi di centrodestra. Abbiamo dato massima priorità, in questi anni, alle politiche di sostegno al diritto allo studio. È cresciuta la platea degli aventi diritto, sono aumentati gli importi, abbiamo semplificato l’accesso ai fondi. Quello allo studio è un diritto fondamentale, sancito dalla costituzione. In questi anni abbiamo garantito alle fasce più deboli il massimo sostegno, al contrario di chi, come il ministro Valditara, vuole creare disparità tra gli studenti in base al luogo di residenza. Con Alessio D’Amato continueremo ad investire per offrire a tutti le stesse opportunità”.

Redazione Digital