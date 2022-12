Soldi agli agricoltori del Lazio, 39milioni di euro dalla Regione

“Un nuovo importante stanziamento a favore degli agricoltori della nostra Regione – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – La giunta, infatti, ha dato l’ok alla delibera che destina fondi per circa 39 milioni: dieci milioni per i giovani agricoltori, che permetteranno la nascita di ulteriori 140 start up che andranno ad aggiungersi alle 1.930 sinora realizzate con i fondi del PSR Lazio; altri dieci milioni per investimenti tesi a modernizzare le aziende agricole del nostro territorio; otto milioni per un nuovo bando dedicato a recinzione e muretti a secco; e, infine, 10,9 milioni euro per un nuovo bando destinato alla multifunzionalità e agli agriturismi. Si tratta di interventi strategici, che mettono al centro i giovani agricoltori e la modernizzazione delle aziende per renderle sempre più competitive nel mercato. Proseguiamo con la valorizzazione delle nostre eccellenze e del Made in Lazio, punti fermi negli interventi programmati in questi anni di lavoro. Voglio rivolgere il mio ringraziamento all’assessore Onorati e alle tante associazioni che hanno collaborato per raggiungere questi nuovi importanti obiettivi”.

Redazione Digital