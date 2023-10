Softair in Ciociaria, gente da tutta Italia ecco il nuovo campo di battaglia

“L’ex acquario Boimond diventa il Campo Urbano Acquarium grazie all’iniziativa di un gruppo di appassionati di softair, membri della Asd Tfa di Isola del Liri, fondata nel 2020. L’edificio pubblico in disuso da anni è diventato oggi un luogo in cui svolgere attività sportive e culturali a beneficio della comunità, attraverso un ambizioso progetto di riqualificazione che lo ha trasformato in un centro polifunzionale. Grazie ad una convenzione con il Comune di Isola del Liri, l’ASD ha messo in sicurezza l’edificio abbandonato iniziando la sua riqualificazione. Dapprima è stato effettuato un importante lavoro di pulizia completa, rimuovendo detriti e materiali inutilizzabili accumulati nel corso degli anni. Un’operazione che non solo ha migliorato l’aspetto estetico ma ha anche reso l’ambiente più sicuro ed accogliente per chi vi lavora e partecipa alle attività dell’associazione. Gli interni dell’edificio sono stati trasformati per ospitare una varietà di attività, creati spazi per le attività sportive, le riunioni della comunità e perfino un’area per il parcheggio. L’apertura di un nuovo centro polifunzionale ha avuto un impatto immediato sulla comunità locale e la struttura è diventata un punto focale per l’attività sportiva, culturale e sociale attraverso l’organizzazione di eventi, corsi ed iniziative che coinvolgono persone di tutte le età. L’edificio pubblico precedentemente abbandonato è ora luogo di aggregazione attirando utenti a livello regionale e nazionale tanto che ha visto di recente l’organizzazione della finale nazionale AICS che ha richiamato ad Isola del Liri squadre da tutta Italia. L’associazione oltre a partecipare in modo attivo a tornei regionali e nazionali organizza eventi, open day, corsi di formazione, seminari per i neofiti e per giocatori più esperti con l’obiettivo di creare un centro di eccellenza di questo sport sul territorio. Il softair è uno sport di squadra giocato all’aperto in ambiente boschivo e in ambiente urbano, basato su abilità atletiche, tattico strategiche, di orientamento, velocità e precisione. Gli strumenti utilizzati sono azionati da meccanismi a funzionamento elettrico e/o ad aria compressa che lanciano pallini in plastica biodegradabili che fuoriescono ad una potenza massima tale da renderli in offensivi”.

Redazione Isola del Liri