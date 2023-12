Social network vietati a chi ha meno di 16 anni, ipotesi nuova legge

di Ilaria Venditti

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE

LONDRA Una nuova legge potrebbe impedire a chi ha mesno di16 anni di utilizzare le piattaforme in UK.

Il governo inglese sarebbe intenzionato a normare la materia. I social sono stati accusati di strumentalizzare i più giovani, facendo leva sulle debolezze per alimentare la dipendenza e i profitti. Non solo, diverse piattaforme sono state prese di mira per aver consigliato contenuti pericolosi agli adolescenti incentivando l’autolesionismo e alimentando la depressione.

Le piattaforme poi rimangono sempre un terreno di rischio per i predatori online.

Dopo l’Online Safety Act, approvato il 26 ottobre 2023, che impone alle piattaforme di proteggere i minori da contenuti dannosi, il governo sta prendendo in considerazione nuove misure.

Molti enti di beneficenza chiedono dal 2017 una regolamentazione più rigorosa sulla sicurezza online. L’associazione NSPCC ha affermato che in questi sei anni sono stati registrati 34.400 crimini di adescamento online contro i bambini. Numerose manifestazioni anche da parte di attivisti che sollecitano il governo affinché adotti provvedimenti.