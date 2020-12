Social network Made in Ciociaria. Gli sviluppatori Theseo Villa e Marco Barseti lanciano Globo.

“Siamo amici d’infanzia e abbiamo deciso di creare questo nuovo social – hanno affermato Villa e Barseti – Per molti può sembrare simile ai più famosi che abbiamo già sulle nostre piattaforme ma con qualcosa in più, qualcosa che tutti cercano da sempre, qualcosa che dia alle persone un motivo per restare su Globo: il guadagno. Interazioni, ovvero like e commenti creano una specie di portafoglio sul profilo utente e ogni giorno lui/lei stesso/a può controllare i suoi guadagni. Un’app che finalmente da valore agli utenti che hanno voglia di farsi notare. Il team di Globo è formato anche da Red Esse e da Chiara. Basterà scaricare l’app a questo link https://play.google.com/store/apps/details?id=com.globo.social e iniziare a condividere, creare la propria page, magari una storia, curiosare tra i nuovi utenti, mandare messaggi, far conoscere il proprio brand che probabilmente negli altri social si perde tra miliardi, invece qui potrebbe essere unico”.

Redazione Digital